Митькина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митькина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Митькин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашкина (Митькина) Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Митькин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митькина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Митькин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митькина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Митькин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митькин Андрей
Смерть
Неизвестно