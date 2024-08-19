Митькина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митькина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Митькин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашкина (Митькина) Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Митькин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митькина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Митькин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митькина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Митькин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Андрей

Смерть
Неизвестно

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