Дементьева (Филиппова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Филиппова) Агафья Ивановна

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

20.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1869

Отец: Филиппов Иван Алексеевич

Мать: Филиппов Параскева (Пелагея?) Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
23.02.1869
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
29.01.1895

Муж: Дементьев Семен Петрович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Дементьев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Дементьев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Двойняшка мертворожденный
Рождение ребёнка
24.02.1900

Дочь: Дементьева Марина Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Дементьев Иван Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Дементьева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Дементьев Иван Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1905

Дочь: Дементьева Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Дементьева Агния Семеновна

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дементьев Лазарь Семенович

Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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