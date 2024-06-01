Дементьева (Филиппова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1869
Крещение
23.02.1869
Бракосочетание
29.01.1895
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1896
Сын: Дементьев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Дементьев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Двойняшка мертворожденный
Рождение ребёнка
24.02.1900
Дочь: Дементьева Марина Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1900
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Дементьева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1905
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1905
Дочь: Дементьева Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Дементьева Агния Семеновна
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дементьев Лазарь Семенович
Отец ребёнка: Дементьев Семен Петрович
Смерть
Неизвестно