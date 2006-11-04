Гнатышина Агафья Стратиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бажукова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович
Рождение ребёнка
07.09.1923
Сын: Гнатышин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фалинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гнатышин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович
Смерть
1986