Гнатышина Агафья Стратиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатышина Агафья Стратиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бажукова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович

Рождение ребёнка
07.09.1923

Сын: Гнатышин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гнатышин Петр Иванович

Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фалинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гнатышин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гнатышин Иван Захарович

Смерть
1986
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