Бедова Серафима Николаевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Бракосочетание
25.04.1883 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вторым браком крестьянская вдова.
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Скрипилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1885 ст.
Дочь: Бедова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.
Дочь: Бедова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Рождение ребёнка
29.07.1887 ст.
Дочь: Бедова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Рождение ребёнка
29.07.1887 ст.
Дочь: Бедова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Рождение ребёнка
26.05.1891 ст.
Дочь: Бедова Павла Васильевна
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович
Смерть
Неизвестно