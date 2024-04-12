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Бедова Серафима Николаевна

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бедов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
25.04.1883 ст.

Муж: Бедов Василий Викторович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вторым браком крестьянская вдова.
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Сын: Бедов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Скрипилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1885 ст.

Дочь: Бедова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.

Дочь: Бедова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1887 ст.

Дочь: Бедова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1887 ст.

Дочь: Бедова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1891 ст.

Дочь: Бедова Павла Васильевна

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.

Сын: Бедов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бедов Василий Викторович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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