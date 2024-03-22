Фекла Козмина
Место рождения
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1740
Сын: Андрей Григорьевъ
Отец ребёнка: Григорий Патрикеевъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Василий Григорьевъ
Отец ребёнка: Григорий Патрикеевъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иванъ Григорьевъ
Отец ребёнка: Григорий Патрикеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Патрикеевъ