Фекла Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Козмина

Место рождения

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Андрей Григорьевъ

Отец ребёнка: Григорий Патрикеевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Василий Григорьевъ

Отец ребёнка: Григорий Патрикеевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иванъ Григорьевъ

Отец ребёнка: Григорий Патрикеевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Патрикеевъ

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