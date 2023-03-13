Григорий Патрикеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Патрикей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Андрей Григорьевъ
Мать ребёнка: Фекла Козмина
Рождение ребёнка
1742
Сын: Василий Григорьевъ
Мать ребёнка: Фекла Козмина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иванъ Григорьевъ
Мать ребёнка: Фекла Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Козмина
Смерть
1750