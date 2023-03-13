Григорий Патрикеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Патрикеевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Патрикей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Андрей Григорьевъ

Мать ребёнка: Фекла Козмина

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Василий Григорьевъ

Мать ребёнка: Фекла Козмина

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иванъ Григорьевъ

Мать ребёнка: Фекла Козмина

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Козмина

Смерть
1750
Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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