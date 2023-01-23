Фаст (Чужикова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1959
Отец: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Макрусов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаст ??
Развод
Неизвестно
Муж: Фаст ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макрусов Михаил
Рождение ребёнка
10.02.1980
Дочь: Самошина (Макроусова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Макрусов Михаил
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1982
Дочь: Андросова (Макрусова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Макрусов Михаил