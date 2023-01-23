Фаст (Чужикова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаст (Чужикова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1959

Отец: не указан

Мать: Чужикова (Евстафьева) Александра Васильевна

Развод
Неизвестно

Муж: Макрусов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаст ??

Развод
Неизвестно

Муж: Фаст ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макрусов Михаил

Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Самошина (Макроусова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Макрусов Михаил

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1982

Дочь: Андросова (Макрусова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Макрусов Михаил

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