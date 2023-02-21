Макрусов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1980
Дочь: Самошина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Фаст Надежда Васильевна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1982
Дочь: Андросова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Фаст Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаст Надежда Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Фаст Надежда Васильевна