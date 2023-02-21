Макрусов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрусов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Самошина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Фаст Надежда Васильевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1982

Дочь: Андросова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Фаст Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаст Надежда Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Фаст Надежда Васильевна

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