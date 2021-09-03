Шакулин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакулин Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Дата смерти

03.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: Шакулин Сергей Иванович

Мать: Филимонова Нина Борисовна

Рождение ребёнка
19.01.2002

Дочь: Васина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Васина Елена Викторовна

Рождение ребёнка
19.04.2008

Сын: Шакулин Никита Владимирович

Мать ребёнка: Юсупова Фаина Абдурахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Фаина Абдурахмановна

Смерть
03.09.2021
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