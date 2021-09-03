Шакулин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
Дата смерти03.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Отец: Шакулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.2002
Дочь: Васина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Васина Елена Викторовна
Рождение ребёнка
19.04.2008
Сын: Шакулин Никита Владимирович
Мать ребёнка: Юсупова Фаина Абдурахмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2021