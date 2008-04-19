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Шакулин Никита Владимирович
Шакулин Никита Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2008
Пол
Мужской
Отец
Шакулин Владимир Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Юсупова Фаина Абдурахмановна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2008
Отец:
Шакулин Владимир Сергеевич
Мать:
Юсупова Фаина Абдурахмановна
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