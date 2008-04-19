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Шакулин Никита Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2008

Отец: Шакулин Владимир Сергеевич

Мать: Юсупова Фаина Абдурахмановна

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