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Полукеев Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1979

Отец: Полукеев Виктор

Мать: Карякина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
22.06.2003

Сын: Полукеев Захар Евгеньевич

Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
06.07.2005

Сын: Полукеев Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
15.10.2010

Сын: Полукеев Максимилиан Евгеньевич

Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
17.08.2013

Дочь: Полукеева Рада Евгеньевна

Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
26.12.2018

Сын: Полукеев Савелий Евгеньевич

Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полукеева Светлана Викторовна

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