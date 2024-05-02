Полукеев Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1979
Отец: Полукеев Виктор
Рождение ребёнка
22.06.2003
Сын: Полукеев Захар Евгеньевич
Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
06.07.2005
Сын: Полукеев Даниил Евгеньевич
Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
15.10.2010
Сын: Полукеев Максимилиан Евгеньевич
Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
17.08.2013
Дочь: Полукеева Рада Евгеньевна
Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
26.12.2018
Сын: Полукеев Савелий Евгеньевич
Мать ребёнка: Полукеева Светлана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно