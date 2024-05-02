Полукеева (Галганова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукеева (Галганова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1982

Отец: Галганов Виктор Николаевич

Мать: Галганова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
22.06.2003

Сын: Полукеев Захар Евгеньевич

Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
06.07.2005

Сын: Полукеев Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
15.10.2010

Сын: Полукеев Максимилиан Евгеньевич

Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
17.08.2013

Дочь: Полукеева Рада Евгеньевна

Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
26.12.2018

Сын: Полукеев Савелий Евгеньевич

Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полукеев Евгений Викторович

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