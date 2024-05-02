Полукеева (Галганова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1982
Рождение ребёнка
22.06.2003
Сын: Полукеев Захар Евгеньевич
Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
06.07.2005
Сын: Полукеев Даниил Евгеньевич
Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
15.10.2010
Сын: Полукеев Максимилиан Евгеньевич
Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
17.08.2013
Дочь: Полукеева Рада Евгеньевна
Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
26.12.2018
Сын: Полукеев Савелий Евгеньевич
Отец ребёнка: Полукеев Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно