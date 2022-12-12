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Родин Иван Филиппович

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Место рождения

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

04.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Родин Филипп

Мать: Родина Наталья

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.11.1932

Сын: Родин Николай Иванович

Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.01.1934

Сын: Родин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Родин Александр Иванович

Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.11.1938

Дочь: Родина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.10.1940

Сын: Родин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Попал в плен (военное)
16.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Пелагея Михайловна

Смерть
04.01.1942
Умер в Польше, лагерь для военнопленных Шталаг
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