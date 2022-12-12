Родин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти04.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Родин Филипп
Мать: Родина Наталья
Рождение ребёнка
03.11.1932
Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
?.01.1934
Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
20.11.1938
Дочь: Родина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.1940
Мать ребёнка: Родина Пелагея Михайловна
Попал в плен (военное)
16.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1942
Умер в Польше, лагерь для военнопленных Шталаг