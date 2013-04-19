Родин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1932
Дата смерти19.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1932
Отец: Родин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
30.09.1956
Мать ребёнка: Родина Раиса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родина Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Родина Раиса Егоровна
Смерть
19.04.2013