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Родин Николай Иванович

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Место рождения

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

03.11.1932

Дата смерти

19.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1932

Отец: Родин Иван Филиппович

Мать: Родина Пелагея Михайловна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.09.1956

Сын: Родин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Родина Раиса Егоровна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Родина Раиса Егоровна

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
19.04.2013
Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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