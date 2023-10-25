Матвейченко Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейченко Юлия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1985

Отец: Домницкий Анатолий Дмитриевич

Мать: Домницкая Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
17.01.2005

Сын: Матвейченко Данила Геннадьевич

Отец ребёнка: Матвейченко Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
04.05.2007

Сын: Матвейченко Максим Геннадьевич

Отец ребёнка: Матвейченко Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
19.04.2023

Дочь: Матвейченко Ангелина Геннадьевна

Отец ребёнка: Матвейченко Геннадий Анатольевич

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