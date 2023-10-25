Матвейченко Юлия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1985
Рождение ребёнка
17.01.2005
Сын: Матвейченко Данила Геннадьевич
Отец ребёнка: Матвейченко Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
04.05.2007
Сын: Матвейченко Максим Геннадьевич
Отец ребёнка: Матвейченко Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
19.04.2023
Дочь: Матвейченко Ангелина Геннадьевна
Отец ребёнка: Матвейченко Геннадий Анатольевич