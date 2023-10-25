Матвейченко Геннадий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейченко Геннадий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1986

Отец: Матвейченко Анатолий Иванович

Мать: Матвейченко Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
17.01.2005

Сын: Матвейченко Данила Геннадьевич

Мать ребёнка: Матвейченко Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
04.05.2007

Сын: Матвейченко Максим Геннадьевич

Мать ребёнка: Матвейченко Юлия Анатольевна

Рождение ребёнка
19.04.2023

Дочь: Матвейченко Ангелина Геннадьевна

Мать ребёнка: Матвейченко Юлия Анатольевна

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