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Большаков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Иван

Мать: Большакова Полина

Рождение ребёнка
23.10.1959

Сын: Большаков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Большакова Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова Зинаида Федоровна

Смерть
?.11.2000
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