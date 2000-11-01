Большаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Иван
Мать: Большакова Полина
Рождение ребёнка
23.10.1959
Сын: Большаков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Большакова Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большакова Зинаида Федоровна
Смерть
?.11.2000