Большакова Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.?
Дата смерти05.10.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.?
Отец: Кочетков Федор
Мать: Кочеткова Надежда
Рождение ребёнка
23.10.1959
Сын: Большаков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Смерть
05.10.1998