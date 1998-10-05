Большакова Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Зинаида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.?

Дата смерти

05.10.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.?

Отец: Кочетков Федор

Мать: Кочеткова Надежда

Рождение ребёнка
23.10.1959

Сын: Большаков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Смерть
05.10.1998
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