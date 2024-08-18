Попова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

22.01.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коченгина Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Коченгин Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коченгин Федор Семенович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Коченгина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Коченгин Федор Семенович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Коченгина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Коченгин Федор Семенович

Бракосочетание
18.05.1805 ст.

Муж: Попов Василий Васильевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1806 ст.

Дочь: Попова Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1810 ст.

Сын: Попов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
22.01.1825 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
водянкой

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