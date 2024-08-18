Попова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти22.01.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коченгина Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Коченгин Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Коченгина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Коченгин Федор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Коченгина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Коченгин Федор Семенович
Бракосочетание
18.05.1805 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1806 ст.
Дочь: Попова Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1810 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич
Смерть
22.01.1825 ст.
водянкой