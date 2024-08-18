Коченгин Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти24.03.1804 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коченгина Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Попова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Коченгина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Попова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Коченгина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Попова Ксения Ивановна
Смерть
24.03.1804 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область