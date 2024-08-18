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Коченгин Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

24.03.1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коченгина Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Попова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Коченгина Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Попова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Коченгина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Попова Ксения Ивановна

Смерть
24.03.1804 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область

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