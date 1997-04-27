Дулимова (Ананьева) Наталья Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулимова (Ананьева) Наталья Зотовна

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Место рождения

Потапов, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

26.08.1906 ст.

Дата смерти

27.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906 ст.

Отец: Ананьев Зот Ерофеевич

Мать: Ананьева (Неизвестно) Домна? Ивановна?

Потапов, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Аптекоуправление
Бракосочетание
До 1937

Муж: Дулимов Василий Васильевич

Бракосочетание
11.06.1952

Муж: Иванов Константин Григорьевич

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
27.04.1997
Котляревская, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
От ишемической болезни сердца и недостаточности кровообращения III степени.

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