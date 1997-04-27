Дулимова (Ананьева) Наталья Зотовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1906 ст.
Дата смерти27.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Аптекоуправление
Бракосочетание
До 1937
Бракосочетание
11.06.1952
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
27.04.1997
Котляревская, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
От ишемической болезни сердца и недостаточности кровообращения III степени.