Пестова Параскева Евсегниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Параскева Евсегниева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1884 ст.

Сын: Пестов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №18/23.02/26/Василий/д.Ф.Х/уволенный по билету рядовой солдат Михаил Федоров Пестов+Параскева Евсигнеева, правосл В:с.Бахта, кр.сын Александр Стефан Кротов
Рождение ребёнка
26.04.1885 ст.

Сын: Пестов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №43/26.04/25/Николай/Ф.Х/уволенный по билету в безсрочный отпуск Михаила Феодорова Пестова + Параскева Евстигнеева В:с.Бахта, кр.Стефан Евстигнеев Кротов
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.

Дочь: (Пестова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №44/30.06/2/Анна/Ф.Х/уволенный по билету солдат Михаил Федоров Пестов+Параскева Евстигнеева В:с.Бахта кр.девица Ольга Стефанова Кротова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1887 ст.

Дочь: (Пестова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.

Дочь: (Пестова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №26/8.03/12/Анна/д.Ф.Х./солдат рядовой Михаил Федоров Пестов+Параскева Е...леньева
Рождение ребёнка
09.12.1891 ст.

Дочь: (Пестова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №134/9.12/15/Анна/д.Ф.Х/солдат уволенный по билету Михаил Федоров Пестов+Параскева Евсигнеева В:д.Колотинской жена Дарья Евсигнеева Изместьева
Рождение ребёнка
30.06.1897

Сын: Пестов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
Основание: Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: (Пестова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Канахины, город Киров, Кировская область
Основание: Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920

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