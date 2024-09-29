Пестова Параскева Евсегниева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1884 ст.
Сын: Пестов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №18/23.02/26/Василий/д.Ф.Х/уволенный по билету рядовой солдат Михаил Федоров Пестов+Параскева Евсигнеева, правосл В:с.Бахта, кр.сын Александр Стефан Кротов
Рождение ребёнка
26.04.1885 ст.
Сын: Пестов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №43/26.04/25/Николай/Ф.Х/уволенный по билету в безсрочный отпуск Михаила Феодорова Пестова + Параскева Евстигнеева В:с.Бахта, кр.Стефан Евстигнеев Кротов
Рождение ребёнка
30.06.1886 ст.
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №44/30.06/2/Анна/Ф.Х/уволенный по билету солдат Михаил Федоров Пестов+Параскева Евстигнеева В:с.Бахта кр.девица Ольга Стефанова Кротова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1887 ст.
Дочь: (Пестова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович
Рождение ребёнка
08.03.1889 ст.
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №26/8.03/12/Анна/д.Ф.Х./солдат рядовой Михаил Федоров Пестов+Параскева Е...леньева
Рождение ребёнка
09.12.1891 ст.
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №134/9.12/15/Анна/д.Ф.Х/солдат уволенный по билету Михаил Федоров Пестов+Параскева Евсигнеева В:д.Колотинской жена Дарья Евсигнеева Изместьева
Рождение ребёнка
30.06.1897
Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович
Основание: Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: (Пестова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пестов Михайло (Михаил) Федорович
Основание: Посемейные списки 1910г
Смерть
После 1920