Пестов Михайло (Михаил) Федорович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Пестов Федор Иванович
Мать: Пестова Васса Игнатьевна
Основание Ревизии 1858г
Рождение ребёнка
30.06.1897
Мать ребёнка: Пестова Параскева Евсегниева
Основание: Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Пестова Параскева Евсегниева
Основание: Посемейные списки 1910г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1920