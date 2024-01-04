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Пестов Михайло (Михаил) Федорович

Место рождения

Канахины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

Вычислено 1825 г.р.

Жена

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Пестов Федор Иванович

Мать: Пестова Васса Игнатьевна

Канахины, город Киров, Кировская область
Основание Ревизии 1858г
Рождение ребёнка
30.06.1897

Сын: Пестов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Пестова Параскева Евсегниева

Канахины, город Киров, Кировская область
Основание: Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Пестова Параскева Евсегниева

Канахины, город Киров, Кировская область
Основание: Посемейные списки 1910г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Параскева Евсегниева

Смерть
До 1920
Канахины, город Киров, Кировская область
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