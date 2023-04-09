Вдовичев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смерти15.08.1889 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: Вдовичев Пётр Дмитриевич
Мать: Агрофена Епифановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вдовичев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
12.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1883 ст.
Дочь: Вдовичева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Вдовичев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.
Сын: Вдовичев Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1889 ст.
Клин, Клин, Московская область