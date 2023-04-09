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Вдовичев Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

15.08.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Вдовичев Пётр Дмитриевич

Мать: Агрофена Епифановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Вдовичев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна

Троицино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1876 ст.

Сын: Вдовичев Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна

Троицино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1883 ст.

Дочь: Вдовичева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна

Троицино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Вдовичев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.

Сын: Вдовичев Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Вдовичева Варвара Андреевна

Троицино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовичева Варвара Андреевна

Смерть
15.08.1889 ст.
Клин, Клин, Московская область
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