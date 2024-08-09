Захаров Дроздов Сергей
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Михайлов Захар
Мать: не указана
д.Копылово
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия
д.Копылово
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Дроздова) Александра
Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия
д.Копылово
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия
д.Копылово
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия
д.Копылово
Смерть
Неизвестно