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Захаров Дроздов Сергей

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Михайлов Захар

Мать: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
1904

Жена: Дроздова (Макарова) Анастасия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дроздов Степан Сергеев

Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Дроздова) Александра

Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дроздов Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дроздов Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Дроздова (Макарова) Анастасия

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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