Михайлов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дроздова) Анастасия Захарова
Мать ребёнка: не указана
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дроздова) Мария Захарова
Мать ребёнка: не указана
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Дроздов Иван
Мать ребёнка: не указана
д.Копылово
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
д.Копылово
Смерть
Неизвестно