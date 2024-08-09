Михайлов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дроздова) Анастасия Захарова

Мать ребёнка: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дроздова) Мария Захарова

Мать ребёнка: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Дроздов Иван

Мать ребёнка: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1884

Сын: Захаров Дроздов Сергей

Мать ребёнка: не указана

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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