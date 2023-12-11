Хозяинова Сандра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинова Сандра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Хозяинова Елзавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Анфиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполит Дмитриевич

Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозяинов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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