Хозяинова Сандра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Хозяинова Елзавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Анфиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполит Дмитриевич
Отец ребёнка: Хозяинов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно