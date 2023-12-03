Хозяинов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хозяинв Алексей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Хозяинова Елзавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Хозяинова Сандра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Хозяинова Сандра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Анфиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Хозяинова Сандра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполит Дмитриевич
Мать ребёнка: Хозяинова Сандра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хозяинова Сандра
Смерть
Неизвестно