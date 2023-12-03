Хозяинов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хозяинв Алексей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Хозяинова Елзавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Хозяинова Сандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Хозяинова Сандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Анфиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Хозяинова Сандра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполит Дмитриевич

Мать ребёнка: Хозяинова Сандра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хозяинова Сандра

Смерть
Неизвестно
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