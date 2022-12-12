Краснянская (Рыдзелева) Александра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснянская (Рыдзелева) Александра Акимовна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Рыдзелев Аким Трофимович

Мать: Рыдзелева Софья Григорьевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
16.01.1876

Муж: Краснянский Дмитрий Андреевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак Д.А. Краснянский 18л(1858). невеста казачья дочь А.А. Рыдзелева 20л(1856). Оба первым браком. Поручители по жениху: Урядники Петр Ставрополов и Михей Авчинкин. по невесте: казаки Леонтий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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