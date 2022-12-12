Краснянская (Рыдзелева) Александра Акимовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1856
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
16.01.1876
Жених казак Д.А. Краснянский 18л(1858). невеста казачья дочь А.А. Рыдзелева 20л(1856). Оба первым браком. Поручители по жениху: Урядники Петр Ставрополов и Михей Авчинкин. по невесте: казаки Леонтий ... Показать все
Смерть
Неизвестно