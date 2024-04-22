Капустина (Арефьева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Арефьева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Новодоронинск, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.08.1905

Дата смерти

09.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905

Отец: Арефьев Михаил Мефодьевич

Мать: Арефьева Парасковья Михайловна

Новодоронинск, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1922

Муж: Капустин Федор Семенович

Новодоронинск, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1922

Муж: не указан

Новодоронинск, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.08.1939

Дочь: Звягинцева-Николаева Парасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Капустин Федор Семенович

Новодоронинск, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
09.01.1987
Железногорск-Илимский, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
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