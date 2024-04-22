Капустина (Арефьева) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1905
Дата смерти09.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905
Бракосочетание
1922
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
04.08.1939
Дочь: Звягинцева-Николаева Парасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Капустин Федор Семенович
Смерть
09.01.1987
Железногорск-Илимский, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область