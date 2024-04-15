Кузнецов Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.
Сын: Кузнецов Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQJ?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно