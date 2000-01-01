Каролинский Михаил
Место рожденияMozyr (Мозырь), Belarus
Дата рожденияОколо 09.02.1902
Дата смертиПосле 1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Mozyr (Мозырь), Belarus
Рождение ребёнка
05.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каролинская Фаня (Феня) Львовна
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1984