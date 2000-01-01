Каролинский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каролинский Михаил

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Место рождения

Mozyr (Мозырь), Belarus

Дата рождения

Около 09.02.1902

Дата смерти

После 1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Mozyr (Мозырь), Belarus
Рождение ребёнка
05.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каролинская Фаня (Феня) Львовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каролинская Фаня (Феня) Львовна

Смерть
После 1984
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