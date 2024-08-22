Давыдова Евдакия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Евдакия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
12.04.1878

Сын: Давыдов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Давыдов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Давыдов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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