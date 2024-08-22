Давыдова Евдакия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1878
Отец ребёнка: Давыдов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1888
Сын: Давыдов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно