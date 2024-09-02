Орешников Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1882 ст.
восприемн. Федор Иванов и Ивана Федорова жена Домна Максимова
Бракосочетание
25.01.1904 ст.
Жена: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1905 ст.
Сын: Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
восприемн. д.Байчуги Роман Иванов Смолин и д.БП Василия Николаева жена Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
восприемн. д.Байчуги Роман Иванов и д.БП кр-кая вдова Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
восприемн. д.Байчуги умершего Ивана Игнатьева Смолина (?Стопина) сын Петр и д.БП умершего Василия Николаева жена Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
27.09.1916 ст.
Дочь: Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
восприемн. Александр Филиппов и с.Сунгурово Григория Тимофеева жена Агриппина Иванова
Смерть
Неизвестно