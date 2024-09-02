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Орешников Василий Николаевич

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1882 ст.

Отец: Орешников Николай Васильевич

Мать: Агриппина Амвросиевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Федор Иванов и Ивана Федорова жена Домна Максимова
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Жена: Федосья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1905 ст.

Сын: Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. д.Байчуги Роман Иванов Смолин и д.БП Василия Николаева жена Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. д.Байчуги Роман Иванов и д.БП кр-кая вдова Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. д.Байчуги умершего Ивана Игнатьева Смолина (?Стопина) сын Петр и д.БП умершего Василия Николаева жена Дарья Игнатьева
Рождение ребёнка
27.09.1916 ст.

Дочь: Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Александр Филиппов и с.Сунгурово Григория Тимофеева жена Агриппина Иванова
Смерть
Неизвестно

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