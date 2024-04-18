Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Место рожденияс Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Дата рождения27.10.1878
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1878
Отец: Федор Евстратов
Мать: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шмельков Николай Иванович
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шмельков Василий Иванович
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
13.06.1904
Дочь: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
04.04.1910
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Шмелькова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров
Смерть
1959