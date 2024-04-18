Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

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Место рождения

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.

Дата рождения

27.10.1878

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1878

Отец: Федор Евстратов

Мать: Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шмельков Николай Иванович

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шмельков Василий Иванович

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Шмельков Федор Иванович

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шмельков Петр Иванович

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шмельков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Шмелькова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шмельков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шмельков Иван Федоров

Смерть
1959

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