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Шмельков Иван Федоров

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Место рождения

д. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

12.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лукин Федор

Мать: Иванова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Место жительства
Неизвестно
Лысцево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шмельков Николай Иванович

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шмельков Василий Иванович

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Шмельков Федор Иванович

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шмельков Петр Иванович

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шмельков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Шмелькова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шмельков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова

Смерть
12.03.1927

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