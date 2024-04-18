Шмельков Иван Федоров
Место рожденияд. Лысцево Аннинская волость Волоколамский уезд Московская губерния
Дата рождения1871
Дата смерти12.03.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Лукин Федор
Мать: Иванова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лысцево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шмельков Николай Иванович
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шмельков Василий Иванович
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
13.06.1904
Дочь: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
04.04.1910
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Шмелькова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Шмелькова (Семилетова) Прасковья Федорова
Смерть
12.03.1927