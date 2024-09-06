Первова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервова Анна Ивановна

Первова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Титов Иван Трифонович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1874 ст.

Муж: Первов Константин (Кассиян) Иванович

Русская Темрязань, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1879 ст.

Сын: Первов Яков Константинович

Отец ребёнка: Первов Константин (Кассиян) Иванович

Русская Темрязань, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1881 ст.

Сын: Первов Иван Константинович

Отец ребёнка: Первов Константин (Кассиян) Иванович

Русская Темрязань, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.