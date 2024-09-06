Первова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Титов Иван Трифонович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1874 ст.
Рождение ребёнка
17.03.1879 ст.
Сын: Первов Яков Константинович
Отец ребёнка: Первов Константин (Кассиян) Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1881 ст.
Сын: Первов Иван Константинович
Отец ребёнка: Первов Константин (Кассиян) Иванович
Смерть
Неизвестно