Русская Темрязань
Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1386Русская Темрязань, с. однодв. и удел.при рч. Темрязанке.1232851270271Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
791. Русская Темрязань, село бывшее удельное, при речке Темрязанке, дворов 126, жителей 717, церковь православная, школа, 2 постоялых двора
795. Русская Темрязань, село бывшее владельческое, при речке Темрязанке, дворов 37, жителей 325, стеклов. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30652Русская Темрязаньсело53°32'с.ш.47°24'в.д.N-38-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73616445116с Русская Темрязаньсело