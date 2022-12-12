село Русская Темрязань, село Русская Темрязань, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Русская Темрязань

Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1386Русская Темрязань, с. однодв. и удел.при рч. Темрязанке.1232851270271Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Кузоватовская волость
791. Русская Темрязань, село бывшее удельное, при речке Темрязанке, дворов 126, жителей 717, церковь православная, школа, 2 постоялых двора
Сенгилеевский уезд, Лесно-Матюнинская волость
795. Русская Темрязань, село бывшее владельческое, при речке Темрязанке, дворов 37, жителей 325, стеклов. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Кузоватовский район
30652Русская Темрязаньсело53°32'с.ш.47°24'в.д.N-38-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Кузоватовский муниципальный район, Лесоматюнинское сельское поселение
73616445116с Русская Темрязаньсело
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