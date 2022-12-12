Оревков Климент Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиОколо 1740 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.
Отец: Оревков Леонтий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Дочь: Оревкова Овдотья Климентьевна
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Сын: Оревков Сергей Климентьевич
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Сын: Оревков Климент Климентьевич
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Дочь: Оревкова Ефимья Климентьевна
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Оревков Яков Климентьевич
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Сын: Оревков Иван Климентьевич
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Оревков Парамон Климентьевич
Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна
Смерть
Около 1740 ст.