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Оревков Климент Леонтьевич

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Место рождения

Богородская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Около 1740 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Оревков Леонтий Семёнович

Мать: не указана

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Дочь: Оревкова Овдотья Климентьевна

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Оревков Сергей Климентьевич

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Сын: Оревков Климент Климентьевич

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Дочь: Оревкова Ефимья Климентьевна

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Оревков Яков Климентьевич

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Оревков Иван Климентьевич

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Оревков Парамон Климентьевич

Мать ребёнка: - Татьяна Михайловна

Богородская, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1740 ст.
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