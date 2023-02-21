- Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1686 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686 ст.
Отец: - Михаил -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Дочь: Оревкова Овдотья Климентьевна
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Сын: Оревков Сергей Климентьевич
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Сын: Оревков Климент Климентьевич
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Дочь: Оревкова Ефимья Климентьевна
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Оревков Яков Климентьевич
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Сын: Оревков Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Оревков Парамон Климентьевич
Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич
Смерть
Неизвестно