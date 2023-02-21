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- Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1686 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686 ст.

Отец: - Михаил -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Дочь: Оревкова Овдотья Климентьевна

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Оревков Сергей Климентьевич

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Сын: Оревков Климент Климентьевич

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Дочь: Оревкова Ефимья Климентьевна

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Оревков Яков Климентьевич

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Оревков Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Оревков Парамон Климентьевич

Отец ребёнка: Оревков Климент Леонтьевич

Богородская, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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