Хованский Фёдор Патрикеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХованский Фёдор Патрикеевич

Хованский Фёдор Патрикеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1426

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрикей Наримунтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хованский Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 11.06.1424 по 22.08.1425 ст.
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
1426
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.