Хованский Фёдор Патрикеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1426
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрикей Наримунтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хованский Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 11.06.1424 по 22.08.1425 ст.
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
1426
Москва, город федерального значения Москва