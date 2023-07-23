Серебрякова (Асоскова) Устиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Асоскова) Устиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асосков Иван Федулович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Серебряков Матвей Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1860

Сын: Серебряков Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Серебряков Матвей Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1862

Сын: Серебряков Гавриил Матвеевич

Отец ребёнка: Серебряков Матвей Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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