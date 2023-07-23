Серебрякова (Асоскова) Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асосков Иван Федулович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
02.01.1860
Сын: Серебряков Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Серебряков Матвей Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.03.1862
Сын: Серебряков Гавриил Матвеевич
Отец ребёнка: Серебряков Матвей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно