Федор Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Родионович

Место рождения

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Родион Анисимович

Мать: Авдотья Захаровна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF1-98L3?i=1541&cc=1921824 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W229?i=70&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1794

Сын: Евстигней Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
30.01.1805 ст.

Жена: Евдокия Андреевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFK-SVD?i=732&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62F4-HVPY
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Разумовская Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Смерть
1845
МК рс9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W229?i=70&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
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