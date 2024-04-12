Федор Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Родион Анисимович
Мать: Авдотья Захаровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF1-98L3?i=1541&cc=1921824 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W229?i=70&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1794
Сын: Евстигней Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
30.01.1805 ст.
Жена: Евдокия Андреевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFK-SVD?i=732&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62F4-HVPY
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Разумовская Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Смерть
1845
МК рс9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W229?i=70&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530