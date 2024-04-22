Разумовская Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская Авдотья Федоровна

Место рождения

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Федор Родионович

Мать: Евдокия Андреевна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
17.04.1839 ст.

Муж: Разумовский Савелий Мартьянович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF1-98L3?i=1541&cc=1921824
Рождение ребёнка
1844

Сын: Разумовский Степан Савельевич

Отец ребёнка: Разумовский Савелий Мартьянович

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://archives.tverreg.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommandName=%2Fimagenavigator&_archiveStorePortlet_entityK... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Разумовская Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Разумовский Савелий Мартьянович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Разумовский Тарас Савельевич

Отец ребёнка: Разумовский Савелий Мартьянович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Разумовская Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Разумовский Савелий Мартьянович

Смерть
Неизвестно
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