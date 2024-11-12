Лисовский Дмитрий Терентьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовский Дмитрий Терентьев

Лисовский Дмитрий Терентьев

Место рождения

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовский Терентий Ионин

Мать: Лисовская Агафия Илларионова

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ГАСО Смоленск Ф.48 оп.2 д.1651 ч.1_Рославльский_Богданово
Крещение
22.09.1879
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Богданово Церковь Троицы Живоначальной ГАСО Смоленск Ф.48 оп.2 д.1651 ч.1_Рославльский_Богданово Восприемники: Того же сельца солдат Алексей Стефанов Епифанцев и дворянская дочь Анисия Федорова Бря... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1917

Сын: Лисовский (Исаев) Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна

Москва, город федерального значения Москва
На основании записи ЦГА Москвы ф. 203 оп. 782 д. 402 л. 53 об-54
Бракосочетание
08.06.1922

Жена: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна

Первым браком "До вступления в брак имеется сын в невесте 5 лет впредь именуется по фамилии Лисовский" ГАСО Смоленск ф. Р-3315 оп. 8 д.115 л. 116-116 об.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кевбрина (Лисовская) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Лисовский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна

Никифоровское, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1940

Мы используем куки для улучшения работы сайта.