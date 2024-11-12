Лисовский Дмитрий Терентьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
ГАСО Смоленск Ф.48 оп.2 д.1651 ч.1_Рославльский_Богданово
Крещение
22.09.1879
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Богданово Церковь Троицы Живоначальной ГАСО Смоленск Ф.48 оп.2 д.1651 ч.1_Рославльский_Богданово Восприемники: Того же сельца солдат Алексей Стефанов Епифанцев и дворянская дочь Анисия Федорова Бря... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1917
Сын: Лисовский (Исаев) Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна
Москва, город федерального значения Москва
На основании записи ЦГА Москвы ф. 203 оп. 782 д. 402 л. 53 об-54
Бракосочетание
08.06.1922
Первым браком "До вступления в брак имеется сын в невесте 5 лет впредь именуется по фамилии Лисовский" ГАСО Смоленск ф. Р-3315 оп. 8 д.115 л. 116-116 об.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кевбрина (Лисовская) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лисовский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лисовская (Исаева) Анна Хрисановна
Смерть
Около 1940