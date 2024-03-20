Рябкина Агриппина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябкина Агриппина Гавриловна

Рябкина Агриппина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябкин Антон Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябкина Капитолина Антоновна

Отец ребёнка: Рябкин Антон Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябкин Антон Герасимович

Смерть
1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close