Рябкина Агриппина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябкин Антон Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябкина Капитолина Антоновна
Отец ребёнка: Рябкин Антон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909