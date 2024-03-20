Рябкин Антон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкин Антон Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябкин Герасим Савельевич

Мать: Рябкина Василиса Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябкина Агриппина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкина Агриппина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябкина Капитолина Антоновна

Мать ребёнка: Рябкина Агриппина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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