Аксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Петрова

Аксинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

16.09.1790 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старинная
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Дарья Агапова

Отец ребёнка: Агап Евдокимов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Иван Агапов

Отец ребёнка: Агап Евдокимов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Ульяна Агапова

Отец ребёнка: Агап Евдокимов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Иван Агапов

Отец ребёнка: Агап Евдокимов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Соломонида Агапова

Отец ребёнка: Агап Евдокимов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Матвей Агапов

Отец ребёнка: Агап Евдокимов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Евдокимов

Смерть
16.09.1790 ст.
От сляглой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close