Аксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смерти16.09.1790 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Дарья Агапова
Отец ребёнка: Агап Евдокимов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Иван Агапов
Отец ребёнка: Агап Евдокимов
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Ульяна Агапова
Отец ребёнка: Агап Евдокимов
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Иван Агапов
Отец ребёнка: Агап Евдокимов
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Соломонида Агапова
Отец ребёнка: Агап Евдокимов
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Матвей Агапов
Отец ребёнка: Агап Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Евдокимов
Смерть
16.09.1790 ст.
От сляглой