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Агап Евдокимов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

1785 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Евдоким Сергеев

Мать: Дарья Никифорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Дарья Агапова

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Иван Агапов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Ульяна Агапова

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Иван Агапов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Соломонида Агапова

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Матвей Агапов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петрова

Смерть
1785 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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