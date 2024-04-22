Агап Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1734 ст.
Дата смерти1785 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Евдоким Сергеев
Мать: Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Дарья Агапова
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Иван Агапов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Ульяна Агапова
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Иван Агапов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Соломонида Агапова
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Матвей Агапов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петрова
Смерть
1785 ст.