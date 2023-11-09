Максимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Шпехт) Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Шпехт) Анна Александровна

Рождение ребёнка
10.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Шпехт) Анна Александровна

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